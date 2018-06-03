العشرات يتظاهرون شمال ذي قار احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء

2018/06/03 | 08:10

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وكالات:

تظاهر العشرات من اهالي قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار مساء اليوم الجمعة وسط القضاء احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي وتراجع مستويات التجهيز منذ عدة ايام.





وكالات:

تظاهر العشرات من اهالي قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار مساء اليوم الجمعة وسط القضاء احتجاجا على تردي واقع التيار الكهربائي وتراجع مستويات التجهيز منذ عدة ايام.

وقال احد المتظاهرين حكيم الموسوي لراديو المربد، ان تظاهرة اليوم تاتي في ظل ظروف درجات الحرارة العالية واداء الامتحانات العامة لابنائهم في حين يشهد القضاء تراجعا كبيرا في تجهيز التيار الكهربائي.

واشار الموسوي الى استمرر التظاهرات خلال الايام المقبلة ملوحا بنقلها الى مركز المحافظة في حال لم تضع الحكومة المحلية حلولا سريعة لهذه الازمة.

المصدر:المربد

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