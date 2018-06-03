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توزيع رواتب الموظفين في كوردستان
2018/06/03 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، اليوم الاحد، ببدء توزيع رواتب موظفي وزارة التربية في اقليم كوردستان اليوم، بحسب الجدول الاخير لوزارة المالية والاقتصاد.

وقال المصدر لشفق نيوز انه من المقرر ان يتم توزيع رواتب وزارتي الصحة والمالية يوم الثلاثاء المقبل.

كما ستستلم التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، رواتبها يوم الاربعاء المقبل.

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