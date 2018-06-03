زيدان ليس أسطورة فقط بل زعيما للأخلاق

2018/06/03 | 08:11

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هاي كورة – يبدو أن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد ليس أسطورة فقط في مجال التدريب بعد تحقيقه 3 بطولات تاريخية متتالية لدوري أبطال أوروبا ، بل يبدو ايضا المدرب الفرنسي زعيماً للأخلاق والتواضع ، وهذا ما كشفته صحيفة ماركا الاسبانية بعدما أشارت إلي أن زيزو رفض طلب الحصول على 18 مليون يورو نظير بقية مستحقاته في عقده عكس ما كان يفعله المدربين السابقين للنادي الملكي.

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