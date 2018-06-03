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لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال يوم
2018/06/03 | 08:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد 3 يونيو/جزيران، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال اليوم الماضي.

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