2018/06/03 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد 3 يونيو/جزيران، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال اليوم الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال يوم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).