اليوم.. قمة كروية تجمع النوارس والقيثارة

2018/06/03 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يلتقي مساء اليوم الأحد، فريقا الزوراء المتصدر والشرطة الوصيف في أهم مباريات الجولة ٢٩ لدوري الكرة الممتاز.وسيحتضن اللقاء ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساء، لمبارة مهمة في الصراع على صدارة الدوري.فيما ستكون اليوم ايضاً هناك ثلاث مباريات حيث سيضيف فريق الحسين فريق النجف في ملعب التاجي ويلتقي الميناء الجريح مع ضيفه فريق نفط الوسط في المدينة الرياضية ونفط ميسان سيتقبل فريق البحري في ملعب ميسان الاولمبي.وتختتم مباريات الجولة ٢٩ يوم غد الاثنين بلقاء فريقي الطلبة والحدود في ملعب التاجي.وكان فريق القوة الجوية، تفوق أمس السبت، على ضيفه فريق نفط الجنوب بثلاثية نظيفة.وجاءت الاهداف عن طريق عماد محسن هدفان في الدقيقتين {٦١-٨٣} وسجل الهدف الثالث البديل الناجح علي يوسف {٦٧}.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الصقور الى النقطة ٦٢ ويقف في المركز الثاني مؤقتا فيما تجمد رصيد فريق نفط الجنوب ٤٠ نقطة ويحتل المركز السابع.انتهى

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