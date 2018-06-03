ميركل تدعو رئيس الحكومة الإيطالية الجديد لزيارة ألمانيا

2018/06/03 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميركل تدعو رئيس الحكومة الإيطالية الجديد لزيارة ألمانيادعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، جوزيبي كونتي، لزيارة برلين "في أقرب وقت".وجاء في بيان صدر عن الحكومة الألمانية أن ميركل، في اتصال هاتفي مع كونتي، هنأته "بتعيينه رئيسا لوزراء إيطاليا، "وتمنت له النجاح في المهام التي تنتظره في هذا المنصب.وأضاف البيان أن "الطرفين أكدا على أهمية تقوية العلاقات الوثيقة بين ألمانيا وإيطاليا".وتأتي المحادثة الهاتفية بين ميركل وكونتي، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تشهد فيه العلاقات بين روما وبرلين توترا في الفترة المقبلة، بعد وصول حكومة شعبوية للسلطة في إيطاليا، تناهض المؤسسات القائمة ومنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.وفي مقابلة مع إحدى الصحف الألمانية أكدت ميركل استعدادها للتعاون مع كونتي على أساس الثقة المتبادلة، معربة عن قناعتها بأن "نتائج أي انتخابات وأي حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية تستحق الاحترام".

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