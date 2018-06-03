اتحاد الكابادي العراقي يقيم دورة تدريبية وتحكيمية في بغداد

2018/06/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:يقيم اتحاد الكابادي العراقي وبالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، دورة تحكيمية وتدريبية بمشاركة عدد من الدول العربية على أرض المجمع الرياضي في وزارة الشباب والرياضة.وقال آمين سر اتحاد الكابادي العراقي ورئيس الاتحاد العربي للعبة حميد نعمة الحمداني، في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، ان "الهدف من إقامة هذه الدورة إيصال رسالة حب وسلام لجميع الدول العربية، وأن بغداد ما زالت بخير بهمة أبطالها الغيارى في القوات الأمنية والحشد الشعبي".

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وبين ان "الدورة ستقام لمدة ثلاثة أيام وبدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة للفترة من 28 - 30 حزيران الجاري، والهدف منها هو التعرف على قانون اللعبة واساسياتها بعد انضمام عدد من الدول العربية للاتحاد العربي".واشار الى أن "عددا كبير من المدربين والحكام العراقيين والعرب سيشتركون في هذه الدورة حيث تأكد حضور عدد من المدربين والحكام من دول المغرب ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وهناك مشاركين من دول عربية مختلفة سيشاركون في الدورة".واضاف الحمداني أن "الدورة ستكون بإشراف الخبير الإيراني قاسم منصوري والمدرب الهندي سودار، فضلا عن عدد من المحاضرين العراقيين في اللعبة".يذكر أن العراق حقق الكثير من الألقاب على المستوى القاري والعالمي في لعبة الكابادي.

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