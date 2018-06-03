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برشلونة يثق في التوقيع مع جريزمان
2018/06/03 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – يثق برشلونة في التوقيع مع جريزمان حسبما أفادت صحيفة الموندو الكتالونية حيث لا توجد مشكلة لديه في عدم إعلان اللاعب عن مستقبله حتى الآن ، فالمسألة مسألة وقت ليس إلا حتى يكشف الفرنسي عن قراره بالإنتقال للبلوجرانا .

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