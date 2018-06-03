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الرافدين يطلق سلف للموظفين الكترونياً
2018/06/03 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – واع اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اطلاق سلف موظفي دوائر الدولة  عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: إنه “تم اطلاق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي  البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا”.

وأشار إلى […]

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