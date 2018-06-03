الرافدين يطلق سلف للموظفين الكترونياً

2018/06/03 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اطلاق سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: إنه “تم اطلاق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا”.وأشار إلى […]

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