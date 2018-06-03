الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


#مايكل تي. كلير - الطريق إلى الجحيم في الشرق الأوسط
2018/06/03 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مايكل_تي._كلير أصبح نتنياهو يلعب دوراً رئيسياً في دفع المنطقة، المصابة أًصلا بالشلل، إلى حرب قد تسبب مزيدا من الدمار وتنتج المزيد من الجماعات الإرهابيةلقد نسوا!يبدو ان الجميع قد نسوا هنا (في أمريكا)، لكن النظام الثيوقراطي في إيران هو في الواقع صنيعة أيدينا.

ذلك أنه في عام 1953، قامت المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية بالتخطيط لانقلاب لاستبدال حكومة ديمقراطية في إيران بالشاه الاستبدادي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مايكل تي. كلير - الطريق إلى الجحيم في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مايكل تي. كلير - الطريق إلى الجحيم في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خارجية البرلمان: أزمة المياه لا تقل خطورة عن داعش وهذه حلولها
⋙ “واع” تنشر نتائج السادس الابتدائي في محافظة ذي قار
⋙ المياه النيابية: انقرة ابلغت بغداد بتشييد سد اليسو قبل خمسة اعوام
⋙ صمت المسلمين تجاه الظلم ضد اخوانهم هو نقطة ضعفهم
⋙ قميص نيجيريا بالمونديال.. “ظاهرة” غير مسبوقة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا