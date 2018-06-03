مايكل تي. كلير - الطريق إلى الجحيم في الشرق الأوسط

2018/06/03 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مايكل_تي._كلير أصبح نتنياهو يلعب دوراً رئيسياً في دفع المنطقة، المصابة أًصلا بالشلل، إلى حرب قد تسبب مزيدا من الدمار وتنتج المزيد من الجماعات الإرهابيةلقد نسوا!يبدو ان الجميع قد نسوا هنا (في أمريكا)، لكن النظام الثيوقراطي في إيران هو في الواقع صنيعة أيدينا.ذلك أنه في عام 1953، قامت المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية بالتخطيط لانقلاب لاستبدال حكومة ديمقراطية في إيران بالشاه الاستبدادي......

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