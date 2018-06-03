2018/06/03 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي السعودية مقطع فيديو يوثق زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).