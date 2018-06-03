الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
2018/06/03 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي السعودية مقطع فيديو يوثق زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خارجية البرلمان: أزمة المياه لا تقل خطورة عن داعش وهذه حلولها
⋙ “واع” تنشر نتائج السادس الابتدائي في محافظة ذي قار
⋙ المياه النيابية: انقرة ابلغت بغداد بتشييد سد اليسو قبل خمسة اعوام
⋙ صمت المسلمين تجاه الظلم ضد اخوانهم هو نقطة ضعفهم
⋙ قميص نيجيريا بالمونديال.. “ظاهرة” غير مسبوقة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا