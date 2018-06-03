عمليات نينوى تنفي إنشاء قاعدة أميركية في سنجار

2018/06/03 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 08:59 (بتوقيت بغداد)

متابعة – موازين نيوز

نفت قيادة عمليات نينوى، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قاعد عسكرية أميركية في سنجار، فيما استبعدت اشتراك قوة عسكرية أميركية مع القوات العراقية في تأمين الحدود.

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم الجبوري، في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، "ننفي الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قاعد عسكرية أميركية في سنجار"، مؤكداً أن "الأخبار صدرت عن جهات غير موثوقة وعارية عن الصحة".

وبشأن الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية العراقية بمشاركة أميركية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا غرب مدينة الموصل، قال الجبوري، إن "القوات العراقية وبمساعدة المستشارين العسكريين الأميركيين، تقوم بالتحرك لحماية الحدود من احتمال تدفق عناصر داعش عبر الحدود إلى العراق".

وأضاف، أن "المستشارين الأميركيين يوجدون في الموصل والقيارة ومناطق أخرى في نينوى بشكل روتيني، وقد أبلغونا بضرورة القيام بإجراءات احترازية على الحدود"، مستبعداً "اشتراك قوة عسكرية أميركية مع القوات العراقية في تأمين الحدود، والأمر لا يتجاوز حدود تقديم الاستشارة العسكرية".

هذا وتناقلت وسائل اعلام وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اخباراً عن البدء بإنشاء قاعدة عسكرية أميركية في قضاء سنجار الواقع غرب محافظة نينوى.انتهى29/6ن

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