الرافدين يطلق سلفاً شخصية لموظفي الدولة

2018/06/03 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن اطلاق سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز انه تم اطلاق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا.

واشار الى ان منح السلف يكون حسب راتب الموظف واستحقاقه وقد تكون مابين خمسة وعشرة ملايين دينار.

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