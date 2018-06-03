2018/06/03 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-06-03 الساعة 09:13 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن اطلاق سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، ان "المصرف أطلق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا".

وأضاف المصرف، بحسب البيان، أنه "بإمكان الموظف معرفة شموله بالسلفة الدخول على الرابط الآتي qicard.net/pls".

ولفت إلى، أن "منح السلف يكون حسب راتب الموظف واستحقاقه وقد تكون مابين خمسة وعشرة ملايين دينار".انتهى29/أ43

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق السلف الشخصية لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق السلف الشخصية لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).