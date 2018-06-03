نتائج السادس الابتدائي لمحافظة ذي قار

2018/06/03 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار، اليوم الأحد، نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الاول.وبحسب المديرية فان بنسبة نجاح بلغت 80%".انتهىللإطلاع على النتائج..أضغط هنــــــــــــــــــــــــا

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