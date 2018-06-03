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نتائج السادس الابتدائي لمحافظة ذي قار
2018/06/03 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار، اليوم الأحد، نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الابتدائي للعام الدراسي 2017 ـ 2018 الدور الاول.وبحسب المديرية فان بنسبة نجاح بلغت 80%".انتهىللإطلاع على النتائج..

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