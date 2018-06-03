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تفجير عجلة ملغومة وسط تكريت
2018/06/03 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/...فجرت القوات الأمنية ،الاحد، عجلة ملغومة وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقته "عين العراق نيوز"، أن "مديرية شرطة صلاح الدين ووفق معلومات دقيقة تمكنت من ضبط عجلة ملغومة مركونة نوع بنكو خلف التجنيد القديم وسط مدينة تكريت".

وأضاف ان القوة "قامت بتفجير العجلة تحت السيطرة دون خسائر بشرية أو مادية".انتهى 1

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