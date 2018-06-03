الرافدين يطلق سلف شخصية لجميع موظفي دوائر الدولة تصل الى 10 ملايين دينار

2018/06/03 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم الاحد : "انه تم اطلاق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا".واضاف :"انه بإمكان الموظف معرفة شموله بالسلفة الدخول على الرابط الآتي qicard.net/pls"، مشيرا الى "ان منح السلف يكون حسب راتب الموظف واستحقاقه وقد تكون مابين خمسة وعشرة ملايين دينار".انتهى د.م

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