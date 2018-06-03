مصدر تركماني: اعتصامات كركوك لن تتوقف إلا بتحقيق هذا المطلب

2018/06/03 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد مصدر تركماني، الاحد، ان الاعتصامات في محافظة كركوك لن تتوقف ما لم تتحقق مطالب الاهالي هناك، مبيناً أن المعتصمين يطالبون باجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات داخل المحافظة من دون نقل صناديق الاقتراع الى بغداد.

وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان “الاستهداف الارهابي المتكرر على المعتصمين في كركوك لن يبعدهم عن المطالبة بحقوقهم من الحكومة ومفوضية الانتخابات”، مبينا أن “المعتصمين مع قرار البرلمان بالعد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع، شريطة ان يكون ذلك داخل مراكز الاقتراع في كركوك، ومن دون نقل تلك الصناديق الى بغداد”.

وأضاف المصدر، أن “الاعتصامات مستمرة في كركوك وفي تصاعد مستمر مالم تنفذ الجهات المعنية مطالب المعتصمين المطالبين بحقوقهم المشروعة، خاصة بعد اتضاح حدوث عمليات التزوير في الانتخابات”.

واشار المصدر إلى أن “المعتصمين يخضعون لحماية القوات الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية، من اجل منع حدوث أي خرق او استهداف ارهابي على منطقة الاعتصام”.



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