2018/06/03 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرافدين: سلف شخصية للموظفين تصل الى 10 ملايين دينار

03/06/2018 09:12:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن إطلاق سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، انه "تم إطلاق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصراً".

وأشار الى، انه "بإمكان الموظف معرفة شموله بالسلفة الدخول على الرابط الآتي qicard.net/pls".

ولفت البيان الى، ان "منح السلف يكون حسب راتب الموظف واستحقاقه وقد تكون مابين خمسة الى عشرة ملايين دينار".

ت:ح.ك

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