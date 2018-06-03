2018/06/03 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي العراقي الاحد عن المباشرة في اطلاق سلف الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية.

وأضاف المصرف في بيان أن اطلاق السلف سيكون لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه ومن حاملي البطاقة الالكترونية.

ويجب ان تكون البطاقة صادرة من مصرف الرافدين حصرا.



وبإمكان الموظف معرفة ما اذا كان مشمولا بالسلفة عبر الرابط الآتي qicard.net/pls.

وبحسب المصرف فان منح السلف يكون حسب راتب الموظف واستحقاقه وقد تكون مابين خمسة وعشرة ملايين دينار.

وكان مصرف الرافدين قد باشر منذ عام 2009 بمنح سلف وقروض للموظفين مقابل فوائد مالية وشروط مختلفة وبفترات تسديد زمنية متباينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلق سلف الموظفين ويعلن قيمتها) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلق سلف الموظفين ويعلن قيمتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).