الصدر: العراق يدفع ضريبة انتصارنا ولن أسمح بالانتقام منه

2018/06/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد لفت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فجر اليوم الأحد، إلى أن العراق يدفع ضريبة انتصار (آل الصدر) أو الإصلاح ولن يسمح بالانتقام منه، مانحاً الحكومة “بضعة أيام” لحل أزمتي الماء والكهرباء.وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر تابعتها “الرشيد نيوز”، “ما أنا وما قدَري وما خَطَري، كي يدفع […]

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