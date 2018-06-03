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مديرية اعلام الحشد وبالتعاون مع متبرعين توزع كسوة العيد بين 150 عائلة شهيد
2018/06/03 | 09:40
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وزعت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي وبالتعاون مع متبرعين، وزعت كسوة كسوة العيد بين 150 عائلة شهيد.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان، قسم العلاقات العامة التابع لمديرية اعلام الحشد الشعبي وبالتعاون مع متبرعين وزعت، صباح اليوم، كسوة العيد مع سلة غذائية ومبلغ مالي لـ١٥٠ عائة شهيد من شهداء الحشد الشعبي وعلى قاعة الشهيد حيدر المياحي.

 

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