2018/06/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محليّات 1 دقيقة مضت التعليقات على مديرية اعلام الحشد وبالتعاون مع متبرعين توزع كسوة العيد بين 150 عائلة شهيد مغلقة 0 زيارة

وزعت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي وبالتعاون مع متبرعين، وزعت كسوة كسوة العيد بين 150 عائلة شهيد.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان، قسم العلاقات العامة التابع لمديرية اعلام الحشد الشعبي وبالتعاون مع متبرعين وزعت، صباح اليوم، كسوة العيد مع سلة غذائية ومبلغ مالي لـ١٥٠ عائة شهيد من شهداء الحشد الشعبي وعلى قاعة الشهيد حيدر المياحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية اعلام الحشد وبالتعاون مع متبرعين توزع كسوة العيد بين 150 عائلة شهيد) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية اعلام الحشد وبالتعاون مع متبرعين توزع كسوة العيد بين 150 عائلة شهيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).