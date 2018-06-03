نتائج السادس الابتدائي لعموم العراق

2018/06/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تنشر كوردستان 24 عربية نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2017 – 2018 لعموم محافظات العراق.

بغداد

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الاولى (اضغط هنا)

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الاولى (اضغط هنا)

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