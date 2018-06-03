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“واع” تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي في كركوك
2018/06/03 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع اعلنت مديرية تربية كركوك نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للدور الاول للدراستين العربية والكردية وعلى الرابط ادناه: http://drive.google.com/folderview?id=10YdfZ4MpU2IFiEbmi5mX1zc8LHhKbi5Q

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