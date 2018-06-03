مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعا لداعش داخل الأراضي السورية

2018/06/03 | 09:45

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استهدفت مدفعية الحشد الشعبي، الاحد، تجمعا لداعش داخل الاراضي السورية وحققت اصابات مباشرة بصفوف العدو.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي ان، مدفعية اللواء الاول في الحشد الشعبي استهدفت تجمعا لداعش داخل الاراضي السورية وحققت اصابات مباشرة بصفوف العدو.

واضاف الموفد ان، استهداف التجمع عقب رصد تحركات داعش بعجلات مسلحة في قاطع جنوب تل صفوك في الحدود العراقية السورية، مؤكدا ان، الضربات حققت إصابات مباشرة في تجمع العدو.

2018-06-03

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