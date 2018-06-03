الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعا لداعش داخل الأراضي السورية
2018/06/03 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن, اهم الاخبار, مربعات النشر 2 دقيقتين مضت 0 زيارة

استهدفت مدفعية الحشد الشعبي، الاحد، تجمعا لداعش داخل الاراضي السورية وحققت اصابات مباشرة بصفوف العدو.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي ان، مدفعية اللواء الاول في الحشد الشعبي استهدفت تجمعا لداعش داخل الاراضي السورية وحققت اصابات مباشرة بصفوف العدو.

واضاف الموفد ان، استهداف التجمع عقب رصد تحركات داعش بعجلات مسلحة في قاطع جنوب تل صفوك في الحدود العراقية السورية، مؤكدا ان، الضربات حققت إصابات مباشرة في تجمع العدو.

2018-06-03

al-hashed.net/wp-content/uploads/2018/06/34162897_1855413037860353_4153926582953574400_n-300x160

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعا لداعش داخل الأراضي السورية) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الحشد الشعبي تستهدف تجمعا لداعش داخل الأراضي السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).


كامل التفاصيل في: الحشد الشعبي ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خارجية البرلمان: أزمة المياه لا تقل خطورة عن داعش وهذه حلولها
⋙ “واع” تنشر نتائج السادس الابتدائي في محافظة ذي قار
⋙ المياه النيابية: انقرة ابلغت بغداد بتشييد سد اليسو قبل خمسة اعوام
⋙ صمت المسلمين تجاه الظلم ضد اخوانهم هو نقطة ضعفهم
⋙ قميص نيجيريا بالمونديال.. “ظاهرة” غير مسبوقة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا