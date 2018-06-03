2018/06/03 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن اطلاق سلف موظفي دوائر الدولة عن طريق البطاقة الالكترونية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم اطلاق سلف لجميع موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين ومن حاملي البطاقة الالكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا”.

وأضاف البيان، أنه “بإمكان الموظف معرفة شموله بالسلفة الدخول على الرابط الآتي qicard.net/pls“، مبينا أن “منح السلف يكون حسب راتب الموظف واستحقاقه وقد تكون مابين خمسة وعشرة ملايين دينار”.



انتهى/25

المشاركة

الخبر السابقحرب: القانون الدولي لا يمكنه الزام تركيا بفتح المياه للعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق سلفة الكترونية للموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق سلفة الكترونية للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).