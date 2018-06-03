الأسد يعتزم زيارة كوريا الشمالية

2018/06/03 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيونغ يانغ- متابعة واع اعلنت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب عن رغبته زيارة بيونغ يانغ ولقاء زعيمها كيم جونغ أون.وكتبت صحيفة “نودون سينمون” الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن هذا التصريح أدلى به بشار الأسد أثناء مراسم تقديم أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية الجديد لدى دمشق.وأضافت “أعلن الرئيس […]

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