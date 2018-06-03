2018/06/03 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

يلقى قميص المنتخب النيجيري الجديد إقبالا غير مسبوق، من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، حتى أصبح “ظاهرة” كروية تسبق المونديال.

وتلقت شركة “نايكي” التي صممت القميص الجديد أكثر من 3 ملايين طلب شراء قبل عرض القميص للبيع في الأسواق.

وحصل القميص “المميز إلى درجة الغرابة” على أكبر عدد من الأصوات كأجمل قميص من بين قمصان المونديال، في كثير من الاستفتاءات التي أجرتها المواقع الرياضية.

كما يبدو أن ظاهرة قميص منتخب النسور تعدت حدود الملاعب، إذ حول سائق “توك توك” في نيجيريا عربته لتصبح على شكل القميص الجديد.

وقال أحد مشجعي منتخب “نسور نيجيريا” لقناة “بي تي سبورت”: “القميص مصدر فخر للبلاد، فهو جزء من الوطن والتراث”.

واستوحت شركة “نايكي” التصميم من قميص منتخب نيجيريا الشهير في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.



انتهى 25

المشاركة

الخبر السابقالرافدين يطلق سلفة الكترونية للموظفين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قميص نيجيريا بالمونديال.. “ظاهرة” غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قميص نيجيريا بالمونديال.. “ظاهرة” غير مسبوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).