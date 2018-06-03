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لأول مرة... بشار الأسد يزور هذه الدولة قريبا
2018/06/03 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وسائل إعلام إن الرئيس السوري بشار الأسد يرغب في زيارة إحدى الدول الآسيوية ولقاء زعيمها قريبا.

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