لأول مرة... بشار الأسد يزور هذه الدولة قريبا

2018/06/03 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام إن الرئيس السوري بشار الأسد يرغب في زيارة إحدى الدول الآسيوية ولقاء زعيمها قريبا.

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