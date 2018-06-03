2018/06/03 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 10:29 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاحد، القاء القبض على شخص بحوزته اطلاقات الكلاشنكوف في ذي قار.

وقالت المديرية في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان "سيطرة درع الجنوب تمكنت من القاء القبض على شخص مخالف كان قادم من محافظة بغداد باتجاه محل سكنه في محافظة ذي قار"، مبينة انه "ضبط بحوزته أثناء تفتيشه من قبل افراد السيطرة كمية من إطلاقات الكلاشنكوف".

واضافت، انه "تم ارساله الى مركز سومر للتحقيق معه".انتهى29/ص

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على شخص بحوزته أسلحة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على شخص بحوزته أسلحة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).