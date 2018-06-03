الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


القاء القبض على شخص بحوزته أسلحة في ذي قار
2018/06/03 | 11:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-06-03 الساعة 10:29 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاحد، القاء القبض على شخص بحوزته اطلاقات الكلاشنكوف في ذي قار.

وقالت المديرية في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان "سيطرة درع الجنوب تمكنت من القاء القبض على شخص مخالف كان قادم من محافظة بغداد باتجاه محل سكنه في محافظة ذي قار"، مبينة انه "ضبط بحوزته أثناء تفتيشه من قبل افراد السيطرة كمية من إطلاقات الكلاشنكوف".

واضافت، انه "تم ارساله الى مركز سومر للتحقيق معه".انتهى29/ص

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء القبض على شخص بحوزته أسلحة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء القبض على شخص بحوزته أسلحة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).


كامل التفاصيل في: وكالة موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نتائج امتحانات السادس الابتدائي في كربلاء
⋙ تقرير: حكومة الإقليم تسعى لتغطية 6% من حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي عام 2020
⋙ عمل الشركات الروسية في ايران يستمر رغم العقوبات الامريكية
⋙ الإعلام الأمني: معالجة 50 عبوة ناسفة و3 صواريخ في الأنبار
⋙ مفاجأة... موقف قطر من استخدام قواعدها في ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ بالصور ..فريق طبي "عراقي "يرفع ورم بدماغ ستينيه ويعيد الامل لحركة ساقيها بعد "الشلل النصفي "
الأكثر شيوعا