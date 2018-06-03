المرور العامة توجه مفارزها بضبط مخالفات السرعة في الطرق الخارجية

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع وجهت مديرية المرور العامة مفارزها بضبط مخالفات السرعة على الطرق الخارجية والسريعة وحجز المركبات المخالفة المخالفة.

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