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المرور العامة توجه مفارزها بضبط مخالفات السرعة في الطرق الخارجية
2018/06/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع وجهت مديرية المرور العامة مفارزها بضبط مخالفات السرعة على الطرق الخارجية والسريعة وحجز المركبات المخالفة المخالفة.

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