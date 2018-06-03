الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


مدفعية الحشد الشعبي تقصف تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية
2018/06/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد قصفت مدفعية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تجمعاً لعناصر داعش، داخل الأراضي السورية.

وأشارت مديرية إعلام هيأة الحشد الشعبي، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الى أن “الحشد الشعبي استهدف تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية، وحقق إصابات مباشرة”.

وأوضح البيان، إن “مدفعية اللواء الأول في الحشد الشعبي، استهدفت تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية، وحققت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الحشد الشعبي تقصف تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الحشد الشعبي تقصف تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نتائج امتحانات السادس الابتدائي في كربلاء
⋙ تقرير: حكومة الإقليم تسعى لتغطية 6% من حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي عام 2020
⋙ عمل الشركات الروسية في ايران يستمر رغم العقوبات الامريكية
⋙ الإعلام الأمني: معالجة 50 عبوة ناسفة و3 صواريخ في الأنبار
⋙ مفاجأة... موقف قطر من استخدام قواعدها في ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ بالصور ..فريق طبي "عراقي "يرفع ورم بدماغ ستينيه ويعيد الامل لحركة ساقيها بعد "الشلل النصفي "
الأكثر شيوعا