مدفعية الحشد الشعبي تقصف تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد قصفت مدفعية الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تجمعاً لعناصر داعش، داخل الأراضي السورية.وأشارت مديرية إعلام هيأة الحشد الشعبي، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الى أن “الحشد الشعبي استهدف تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية، وحقق إصابات مباشرة”.وأوضح البيان، إن “مدفعية اللواء الأول في الحشد الشعبي، استهدفت تجمعاً لداعش داخل الأراضي السورية، وحققت […]

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