جلسة طارئة... البرلمان يناقش اليوم شحة المياه

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الاحد، جلسة طارئة لمناقشة شحة المياه المحتملة خلال صيف هذا العام خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية والمتمثلة بملء سد اليسو.بحضور كل من وزير الموارد المائية والخارجية.

وقال النائب عبد الهادي السعداوي في تصريحات صحفية ان "المجلس دعا وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة لحضور جلسة اليوم الاستثنائية من اجل مناقشة ذلك الموضوع بالتفصيل للخروج بتوصيات يتم تقديمها الى الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها.



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