الزراعة النيابية تحمل الحكومة ازمة شح المياه: لم نجد اذان صاغية لتحذيراتنا

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:حمل نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، منصور البعيجي، اليوم الاحد، الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة لما يتعرض له البلد من أزمة شحة مياه كارثية، مبينا ان التحذيرات والندأت التي اطلقتها اللجنة لم تجد لها اذان صاغية.

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وقال البعيجي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "على رئيس الوزراء أن يصحب وفد يضم كل من وزير الموارد المائية وزير الخارجية والتجارة والتوجة إلى تركيا فورا لأيجاد حل لهذه الكارثة، لأنها اذا استمرت لا يبقى شيئا حي بالعراق".واضاف أن "الحكومة التركية أبلغت الحكومة العراقية منذ ما يقارب خمسة سنوات انهم يشيدون سد اليسو وعلى العراق اتخاذ التدابير من بناء سدود لخزن المياه تحسبا لهذا اليوم، إلا أن الحكومة ووزارة المالية أهدرت المليارات ولم تقم بخطوة واحدة اتجاه هكذا كارثة حقيقية نمر بها اليوم".واشار البعيجي الى انه "يجب الضغط على تركيا بكافة الوسائل الدبلوماسية وغيرها من أجل الحياد عن ملئ السد حاليا وان تكون في أوقات أخرى من السنة في موسم الشتاء على اعتبار أن السد تم بنائه ولايحاد عن ملئه من قبل الجانب التركي".واوضح ان "الحكومة العراقية تتحمل كافة المسؤولية الكاملة لما يتعرض له البلد من أزمة شحة مياه كارثية لم يشهدها العراق من قبل، بالرغم من كل التحذيرات والندأت التي اطلقتها لجنة الزراعة والمياه النيابية للحكومة ووزارة الموارد المائية الى أنها لم تجد اذان صاغية".وتابع ان "عدم تحرك الحكومة سريعا باجراتها مع تركيا سيعيش البلد اسواء أيام على مر السنين سيمر بها ولن يبقى شيئا لا زراعة ولا غيرها لذلك يجب التحرك بأسرع وقت وترك الصراع عن المناصب والانتخابات على اعتبار اذا استمرت الأزمة لن يبقى وجود في البلد".

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