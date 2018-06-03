استشهاد فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها في «مليوينة العودة»

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد شاب فلسطيني متأثراً بجراح حرجه أصيب بها قبل أسبوعين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية:” إن الشاب محمد نعيم حمادة (30 عاماً) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في “مليونية العودة” يوم 14 من الشهر الماضي شرق غزة”.

وانطلقت مسيرة العودة الكبرى يوم 30 مارس/ آذار الماضي، في التظاهر على طول حدود قطاع غزة الشرقية، لتحقيق مطالب أبرزها حق العودة وفق قرار 194، وكسر الحصار المفروض على القطاع، وبلغ عدد الشهداء حتى اليوم 120، و13 ألف جريح منهم 300 في حال الخطر.

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