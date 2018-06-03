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اليونسيف توزع وجبة جديدة من التجهيزات الرياضية على المراكز الرياضية ودور الايتام
2018/06/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

وزعت منظمة منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ، عبر شريكها المحلي منظمة التواصل والاخاء الانسانية ، وجبة جديدة من التجهيزات الرياضية والقرطاسية على المراكز الرياضية ودور الايتام في محافظة ذي قار

شبكة اخبار الناصرية:

وزعت منظمة منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ، عبر شريكها المحلي منظمة التواصل والاخاء الانسانية ، وجبة جديدة من التجهيزات الرياضية والقرطاسية على المراكز الرياضية ودور الايتام في محافظة ذي قار .

وقال مدير منظمة التواصل علي الناشي لشبكة اخبار الناصرية ، ان التوزيع شمل مراكز ومنتديات رياضية في كل من الشطرة وسوق الشيوخ فضلا عن دور للايتام والرعاية العلمية لذوي الاحتياجات الخاصة في الناصرية .

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www.nasiriyah.org/ara/sites/default/files/cpvn1704_2-web

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