اليونسيف توزع وجبة جديدة من التجهيزات الرياضية على المراكز الرياضية ودور الايتام

2018/06/03 | 11:10

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شبكة اخبار الناصرية:

وزعت منظمة منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ، عبر شريكها المحلي منظمة التواصل والاخاء الانسانية ، وجبة جديدة من التجهيزات الرياضية والقرطاسية على المراكز الرياضية ودور الايتام في محافظة ذي قار

شبكة اخبار الناصرية:

وزعت منظمة منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ، عبر شريكها المحلي منظمة التواصل والاخاء الانسانية ، وجبة جديدة من التجهيزات الرياضية والقرطاسية على المراكز الرياضية ودور الايتام في محافظة ذي قار .

وقال مدير منظمة التواصل علي الناشي لشبكة اخبار الناصرية ، ان التوزيع شمل مراكز ومنتديات رياضية في كل من الشطرة وسوق الشيوخ فضلا عن دور للايتام والرعاية العلمية لذوي الاحتياجات الخاصة في الناصرية .

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