طهران تعلق الرحلات الجوية في احدى اهم مطاراتها غدا

2018/06/03 | 11:10

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أعلن مسؤول بمطار الامام الخميني الدولي، الأحد، أن حركة الطيران ستعلق لمدة 5 ساعات غدا الاثنين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 29 لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني.

وقال علي رستمي مساعد شؤون المطار بمدينة مطار الامام الخميني الدولي في طهران في تصريح اوردته وكالة “فارس” واطلعت عليه "الاتجاه"، إن “تعليق جميع الرحلات يأتي في اطار مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني

وأضاف رستمي، أنه “تم ابلاغ جميع شركات الطيران الايرانية والاجنبية بهذا القرار، الذي على ضوئه ستعاد جدولة 13 رحلة متجهة من المطار و19 رحلة قادمة”.

ولفت الى أن “الرحلات التي شملها اعادة الجدولة تشمل رحلات بغداد واسطنبول ومسقط والنجف ودبي ويريفان”.

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