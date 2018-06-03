الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


مطالب توتنهام تحطم آمال برشلونة بضم إريكسن
2018/06/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادعلّق مارتن سكوتس، وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنكليزي، على مستقبل لاعب الوسط، في ظل أنباء اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.وأشارت صحيفة "سبورت" خلال تقريرها، إلى أن "توتنهام يريد الحصول على 190 مليون يورو مقابل بيع إريكسن، وهو سعر يحطم آمال برشلونة في ضم الدنماركي الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالب توتنهام تحطم آمال برشلونة بضم إريكسن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالب توتنهام تحطم آمال برشلونة بضم إريكسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نتائج امتحانات السادس الابتدائي في كربلاء
⋙ تقرير: حكومة الإقليم تسعى لتغطية 6% من حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي عام 2020
⋙ عمل الشركات الروسية في ايران يستمر رغم العقوبات الامريكية
⋙ الإعلام الأمني: معالجة 50 عبوة ناسفة و3 صواريخ في الأنبار
⋙ مفاجأة... موقف قطر من استخدام قواعدها في ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... ابن سلمان يظهر مع الأمير مقرن في قصره بجدة
⋙ فيديو| خبير: المفوضية العليا تحاول التغطية على الانتهاكات الانتخابية في العراق
⋙ بالصور ..فريق طبي "عراقي "يرفع ورم بدماغ ستينيه ويعيد الامل لحركة ساقيها بعد "الشلل النصفي "
الأكثر شيوعا