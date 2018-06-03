مطالب توتنهام تحطم آمال برشلونة بضم إريكسن

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعلّق مارتن سكوتس، وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنكليزي، على مستقبل لاعب الوسط، في ظل أنباء اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد معه.وأشارت صحيفة "سبورت" خلال تقريرها، إلى أن "توتنهام يريد الحصول على 190 مليون يورو مقابل بيع إريكسن، وهو سعر يحطم آمال برشلونة في ضم الدنماركي الدولي".

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