اليوم.. النوارس والقيثارة في قمة كروية مرتقبة

2018/06/03 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:يلتقي، اليوم الاحد، فريقي الزوراء المتصدر والشرطة الوصيف ضمن منافسات الجولة ٢٩ والتي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساء.فيما ستكون اليوم ايضاً هناك ثلاث مباريات حيث سيضيف فريق الحسين فريق النجف في ملعب التاجي ويلتقي الميناء الجريح مع ضيفه فريق نفط الوسط في المدينة الرياضية ونفط ميسان سيتقبل فريق البحري في ملعب ميسان الاولمبي.

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وتختتم مباريات الجولة ٢٩ يوم غد الاثنين حيث سيحتضن ملعب التاجي فريقي الطلبة والحدود.من جانب اخر تفوق يوم امس السبت فريق القوة الجوية على ضيفه فريق نفط الجنوب بثلاثية نظيفة جاءت الاهداف عن طريق عماد محسن هدفان في الدقيقتين (٦١-٨٣) وسجل الهدف الثالث البديل الناجح علي يوسف (٦٧).



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الصقور الى النقطة ٦٢ ويقف في المركز الثاني مؤقتا فيما تجمد رصيد فريق نفط الجنوب ٤٠ نقطة ويحتل المركز السابع .

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