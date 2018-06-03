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الفائز بالكرة الذهبية سيتحدد في روسيا
2018/06/03 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الموندو الكتالونية ماقدمه رونالدو وميسي خلال الموسم الحالي مشيرة إلى أن الكرة الذهبية كانت من الممكن أن تُحسم لصالح البرتغالي بعد تتويجه بدوري الأبطال رفقة الريال حال لم يكن هناكأس عالم ولكن تلك البطولة ستكون فرصة لتحديد الفائز باللقب حيث سيتم التركيز على أداء رونالدو وميسي رفقة منتخبيهما ليتحدد الفائز ..

فمن يتمكن من التتويج بها ؟

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