عمليات بغداد تلقي القبض على 4 متهمين بالإرهاب والسرقة والتزوير

2018/06/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أربعة متهمين بقضايا مختلفة، بينهم متهم بالإرهاب في منطقة الدورة.وقال إعلام قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “القوات الأمنية القت القبض أيضاً على متهمين اثنين بالسرقة في منطقتي حي الرشيد جنوبي بغداد وأبودشير”.وأضاف أنه “تم إلقاء القبض […]

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