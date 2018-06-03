المرور العامة تحدد سرعة المركبات في الطرق الداخلية والخارجية

2018/06/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحددت مديرية المرور العامة، الاحد، سرعة المركبات في الطرق الداخلية والخارجية، فيما دعت سائقي المركبات الى الالتزام بها.وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اعلى سرعة على الطرق السريعة الداخلية لسيارات الصالون تكون ١٠٠ كم/ ساعة، فيما تكون اعلى سرعة داخل المدن ٦٠كم/ ساعة".واضاف وليد "اعلى سرعة على الطريق السريع الدولي لمركبات الصالون تكون ١٢٠كم/ ساعة"، مشيرا الى ان "اعلى سرعة على الطرق الخارجية ذو مسارين مفصولة بجزرة وسطية تكون ١٠٠ كم/ ساعة".وتابع وليد ان "مفارز مختصة من المرور ستقوم بتسيير دوريات على الطرق الخارجية والسريعة لغرض حجز المركبات المخالفة"، داعيا المواطنين الى "الالتزام بهذه التوجيهات لمنع وقوع الحوادث المرورية".واصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، توجيهات جديدة بشأن سرعة المركبات بالطرق الداخلية والخارجية تضمنت ضبط مخالفة قيادة المركبة بسرعة عالية، فيما توعدت بحجز المركبة المخالفة.

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