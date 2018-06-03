2018/06/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يلغي جلسته بشأن المياه ويحولها لاجتماع مع الوزراء

بغداد/...



كشف مصدر نيابي، الاحد، عن الغاء مجلس النواب لجلسته الطارئة التي كان من المفترض عقدها، اليوم، بشأن أزمة المياه لأسباب مجهولة، فيما اشار الى هيئة رئاسة البرلمان قررت تحويل الجلسة الى اجتماع مع الوزراء المختصين والجهات المعنية لمناقشة أزمة المياه.

وقال المصدر لـ"عين العراق نيوز"، ان "مجلس النواب الغى جلسته الطارئة التي كان من المفترض عقدها، اليوم، بشأن أزمة المياه لأسباب مجهولة"، مبينا باننا "نرجح ان يكون عدم تأكيد العدد الكافي من النواب لعقد الجلسة قد دفع هيئة الرئاسة الى اتخاذ هذا القرار".

وأشار المصدر، الى ان "هيئة رئاسة البرلمان قررت تحويل الجلسة الى اجتماع مع الوزراء المختصين والجهات المعنية لمناقشة أزمة المياه"، لافتا الى ان "الاجتماع سيكون بالقاعة الدستورية في داخل مبنى مجلس النواب وفي الساعة 12 ظهراً".

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري قد دعا، أمس السبت، الى عقد جلسة طارئة بحضور وزراء الزراعة والموارد المائية والخارجية، اليوم الاحد، لمناقشة الواقع الزراعي وشحة المياه.



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