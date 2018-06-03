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العراق: توجيهات جديدة بشأن سرعة المركبات بالطرق الداخلية والخارجية
2018/06/03 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في حديث صحفي اليوم الاحد : "انه تم اصدار توجيهات جديدة بشأن سرعة المركبات بالطرق الداخلية والخارجية"، مبينا "ان التعليمات تشدد فيه على جميع المفارز ضبط مخالفة قيادة المركبة بسرعة".

 واضاف :" ان هذا الاجراء يسير على المركبات بالطرق الداخلية والطرق السريعة الخارجية"، عازيا السبب الى "كثرة الحوادث المرورية التي تعود غالبيتها الى السرعة المفرطة".واكد وليد "انه سيتم حجز المركبات المخالفة فورا".انتهى د.م

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