قائد عمليات نينوى لـ”المعلومة”: لا صحة لإنشاء الأميركان قاعدة عسكرية بسنجار

2018/06/03 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..

نفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، الاحد، قيام الأميركان بإنشاء قاعدة عسكرية لهم في قضاء سنجار غربي الموصل، مؤكدا أن تصريحات ما يسمى بالمتحدث باسم العشائر العربية “مزاحم الحويت” بهذا الصدد عارية عن الصحة.

وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تصريحات مزاحم الحويت بشأن إنشاء الأميركان قاعدة لهم في سنجار عارية عن الصحة وهدفها اثارة الفوضى”، مؤكدا ضرورة “ردعه ومحاسبته بسبب نشره معلومات غير دقيقة”.

وأضاف الجبوري، أن “القرار الأمني في تلك المناطق هو عراقي بامتياز ولا يمكن لأي جهة أن تقفز على القرارات الأمنية الصادرة من قيادة العمليات”.

وكان ما يسمى بالمتحدث باسم العشائر العربية “مزاحم الحويت” قال في تصريحات صحافية امس السبت، إن الولايات المتحدة الأميركية قامت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في سنجار.



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