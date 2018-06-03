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جفاف غير مسبوق في نهر دجلة.. والزراعة النيابية تحمل الحكومة العراقية ازمة شح المياه
2018/06/03 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جفاف غير مسبوق في نهر دجلة.. والزراعة النيابية تحمل الحكومة العراقية ازمة شح المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/06/03 | 11:15.

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