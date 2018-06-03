2018/06/03 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن ضبط مخالفات ادارية ومالية في مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، مبينة ان إدارة أحد أفواج الشرطة قامت بجمع مبالغ مالية من المنتسبين دون موافقات رسمية.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وقال المكتب في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، ان "عملية الضبط تمت بناءً على معلومات مصادر مكتب المفتش العام الخاصة، حيث أفادت بأن ادارة فوج قوة الواجب، قامت بجمع مبالغ مالية من منتسبي الفوج من أجل شراء تجهيزات عسكرية لهم من أحد المجهزين المحليين".واشار الى ان "مكتب تفتيش صلاح الدين شكل لجنة تدقيقية برئاسة مدير المكتب للتحقق من المعلومة، وتم ضبط صاحب التجهيزات وهو شخص مدني متلبساً بجمع مبلغ قدره مليونين و205 آلاف دينار، قام بجمعها من خلال استقطاع مبالغ التجهيزات من رواتب المنتسبين في يوم توزيع الراتب من قبل ضابط الرواتب وبحضوره".واضاف المكتب ان "عملية جمع المبلغ تمت بحضور صاحب التجهيزات الى مقر الفوج واشرافه على جمع المبلغ من قبل ضابط الرواتب".واكد ان "اللجنة التفتيشية نظمت محضر ضبط ودونت افادة ضابط الرواتب وصاحب التجهيزات وقامت بتسليمهما الى مركز شرطة تكريت بغية استكمالات الاجراءات القانونية بحقهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تضبط مخالفات مالية في شرطة صلاح الدين ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تضبط مخالفات مالية في شرطة صلاح الدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).