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العثور على نفق وملجأ لـ”داعش” في نينوى
2018/06/03 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ـ واع عثرت القوات الامنية اليوم الاحد، على نفق وملجأ لعصابات “داعش” الارهابية في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم مركز الاعلام الامني العميد يحيى رسول، في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت خلال تفتيش المنطقة المحصورة بين سيطرة البراري ومنطقة صلبي وتقاطع الحضر على […]

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