2018/06/03 | 11:24

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معصوم و زيباري..



رئيسان للجمهورية العراقية ..



بحسب صحيفة

متابعة / سكاي برس

كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية، الأحد، عن الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، لافتة إلى ان من بين المرشحين الرئيس فؤاد معصوم.

وعقد المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً في محافظة السليمانية لمناقشة تحالفاته السياسية المقبلة، ومرشحيه لرئاسة الجمهورية، والتعامل مع إجراءات البرلمان في شأن الانتخابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "الاجتماع طرح اسم الرئيس الحالي فؤاد معصوم كواحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن وزير الموارد المائية السابق ورئيس هيئة المستشارين الحالي في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد".

وأضافت المصادر، انه "لم يحسم هذا الأمر حتى الآن داخل المكتب السياسي للحزب، لكنّ هناك قلقاً من داخل الاتحاد من تقديم مرشحين آخرين إلى المنصب بالاتفاق مع أحزاب كوردية أخرى".

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على تقديم اسم هوشيار زيباري كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

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رئيسان للجمهورية العراقية ..



بحسب صحيفةhttp://www.skypressiq.net/l/37579

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