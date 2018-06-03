﻿مقاومة غزة المسلحة ترفض تغيير «قواعد الاشتباك» وتحرج إسرائيل برسائل نارية

2018/06/03 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة لم يشهدها قطاع غزة منذ انتهاء الحرب الأخيرة قبل أربع سنوات، غادرت الفصائل الفلسطينية المسلحة «حالة الصمت» والتحمت بالمقاومة الشعبية

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